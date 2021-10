Bolsonarista Corá quer carnaval 2022 cancelado

O vereador Felipe Corá (Patriota) protocolou a Indicação nº 3.063/2021, por meio da qual sugere ao prefeito Rafael Piovezan o cancelamento da edição 2022 do Santa Bárbara Carnaval DuzEnta. “Embora essa festa seja importante cultural e economicamente, estamos passando pela maior pandemia da História e os órgãos e autoridades de Saúde apontam que ainda estaremos no enfrentamento à Covid-19 no próximo ano, mesmo com grande parte das pessoas vacinadas”, considera o parlamentar na Justificativa da propositura.

Felipe destaca, também, que “diariamente nos deparamos com notícias da falta de vagas de UTIs, tanto da Santa Casa de Misericórdia quanto da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (CROSS), ou seja, caso haja um novo surto de pessoas infectadas, não estaremos preparados com número de leitos para restabelecer seus quadros clínicos”. Por fim, o vereador aconselha o prefeito a decretar a não realização do Santa Bárbara Carnaval DuzEnta em 2022, de maneira antecipada e evitando que se abra edital de credenciamento.