Bolsonarista Corá declara apoio a Dr José

Bolsonarista mais famoso e histriônico de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Corá anunciou este sábado que vai apoiar o pré-candidato a prefeito Dr José/PSD. Em uma postagem no facebook, Corá declarou que decidiu vir candidato a vereador e que sua opção para prefeito vai para o vereador que vai sair para a disputa a prefeito.

No Patriota, Corá deve disputar com os dois vereadores atualmente no mandato- Claudio Peressim (que nas eleições de 2016, foi eleito com 1.065 votos) e Edvaldo Meira, o popular Batoré (que nas eleições de 2016, foi eleito com 1.154 votos pelo Solidariedade).

Em sua página no facebook, que tem mais de 6,4 mil curtidas, FC postou

DOUTOR JOSÉ

Médico há 30 anos na rede pública, conhece como ninguém como funciona ou deveria funcionar desde do pronto socorro ao postinho. Sempre digo as pessoas brincando: “O Doutor é uma pessoa de poucas palavras, mas de muito trabalho”. Um grande ser humano que nos cativa por sua simplicidade, humildade e por defender os valores da família.