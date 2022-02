Bolsonarista adesiva carro com Lula Ladrão

Um carro adesivado com o presidente Bolsonaro (PL) como motorista e o ex-presidente Lula (PT) foi flagrado na manhã deste domingo no estacionamento do São Vicente no centro de Santa Bárbara. A motorista- uma mulher, apesar de bolsonarista, usava máscara. Quem passou parou para ver os adesivos.

FALTA O DORIA– Questionada pela reportagem se poderia acontecer o inverso- Bolsonaro ser o presidiário, ela disse ser impossível, e que ainda falta no ‘time’ dos presidiários o governador de São Paulo e pré-candidato a presidente pelo PSDB João Doria.

O carro já foi visto também em Americana. O fato é que o processo eleitoral começou a agitar as cidades da região.

Foto e reportagem- Paulo Crisp