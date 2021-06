Bolsominion, Juliana Paes toma invertida no meio artístico

Samantha Schmutz detonou o discurso que Juliana Paes publicou em seu perfil no Instagram, após ter sido duramente criticada por defender a médica bolsonarista Nise Yamagushi. Na web, internautas vibraram com o posicionamento da amiga de Paulo Gustavo e o nome dela foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, na manhã desta quinta-feira, 3.

No seu vídeo, Juliana Paes diz que “não apoia os delírios comunistas da extrema esquerda”.

Em resposta, Samantha Schmutz, afirmou que Juliana “não sabe do que se trata o comunismo”.

“Não existe nenhuma ‘extrema esquerda’ atuando com poder relevante no Brasil”, disse, lembrando que quem está no poder é de “extrema direita”. “Não é obrigação de nenhum artista ou de qualquer cidadão ter uma posição política pública! Mas é bem vindo aquele que quando resolve se pronunciar, entenda minimamente sobre o que escolheu colocar em pauta”, completou Samantha Schmutz.

Crédito: Reprodução/Instagram @samanthaschmutz Samantha Schmutz detona discurso de Juliana Paes e web vibra

Segundo Juliana Paes, o vídeo publicado nas redes foi uma resposta a uma “cara colega” que a “agrediu”. Ontem, Samantha fez uma provocação no Instagram: “Gente, quem não tá falando, não é porque tá em cima do muro. É porque tá do outro lado do muro mesmo, o lado que dá vergonha de estar. Por isso silencia”.

No Twitter, o posicionamento de Samantha foi comemorado e seu nome acabou se tornando um dos assuntos mais comentados da manhã desta quinta-feira. Confira a repercussão: