Bolsistas da APTA apresentam resultados em Congresso de Iniciação Científica

O PIBIC e PIBITI estão centrados na iniciação científica e tecnológica de novos talentos em todas as áreas do conhecimento agropecuário

Estudantes de graduação que desenvolvem projetos de iniciação científica nos Institutos de Pesquisa, da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), vinculados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, estarão no 15º Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica – CIIC 2021, apresentando os trabalhos em pôsteres e oralmente. O evento online, que ocorrerá em 1 e 2 de setembro de 2021, está sob a coordenação do Instituto de Zootecnia (IZ/APTA) neste ano.

O objetivo principal do congresso é apresentar os resultados dos projetos de pesquisa desenvolvidos pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica (PIBIC) e Inovação Tecnológica (PIBITI) do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), vinculados às instituições participantes.

O CIIC será realizado pela segunda vez no formato online com a participação dos Institutos da APTA – Instituto Agronômico (IAC), Instituto Biológico (IB), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) e Instituto de Zootecnia (IZ), além das unidades da Embrapa Informática Agropecuária, Meio Ambiente e Territorial.

Serão apresentados os trabalhos de 181 bolsistas, entre PIBIC e PIBIT, sendo 122 pôsteres e 44 apresentações orais. No PIBITI serão 14 trabalhos. Do IZ participam 11, do IAC 50, do Ital 25, do IB 38 e do IP 11. Já as três unidades da Embrapa somam 43.

Os trabalhos, que podem ser conferidos no site do evento, apresentam os resultados das atividades de iniciação à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, no período em que estiveram sob a orientação dos pesquisadores das instituições envolvidas no evento.

Para a pesquisadora do IZ, Maria Eugênia Zerlotti Mercadante, presidente do Comitê de Iniciação Científica do Instituto e Presidente da Comissão Organizadora do CIIC 2021, “o contato com as áreas de pesquisa científica e tecnológica estimulam o envolvimento dos estudantes de graduação nos projetos de pesquisa, contribuindo para o preparo profissional”.

O Congresso também tem o apoio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa do Agronegócio (Fundepag) e do Instituto Gilson Volpato de Educação Científica (IGVEC).

Apresentação oral e pôsteres

As apresentações orais são abertas ao público, com transmissão por meio do canal de Youtube da Fundepag – https://bit.ly/15CIIC2021online

Os pôsteres estarão disponíveis para os interessados no site oficial do evento, onde também é possível conferir toda a programação do congresso. Os trabalhos serão analisados por comissões avaliadoras de cada instituição e os melhores, anunciados no site. Acompanhe a programação e outras informações do evento em https://bit.ly/15CIIC2021

Serviço

15º Congresso Interinstitucional de Iniciação Científica – CIIC 2021

Data: 01 e 02 de setembro

Apresentações online: https://bit.ly/15CIIC2021online

Programação: https://bit.ly/15CIIC2021