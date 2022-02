Bolsa Trabalho tem 120 vagas para Americana

Americana está sendo contemplada com 120 vagas de emprego, dentro do Programa Bolsa Trabalho do governo do Estado. As inscrições foram prorrogadas e podem ser efetuadas até a próxima sexta-feira, 11 de fevereiro, no site www.bolsadopovo.sp.gov.br . Os interessados prestarão serviços em órgãos públicos e receberão uma bolsa-auxílio de R$ 540,00 para uma carga horária de quatro horas por dia, cinco dias por semana.

“O Bolsa Trabalho é uma ótima oportunidade para quem está em situação de vulnerabilidade de conquistar uma renda, e ao mesmo tempo em que trabalha realizar um curso de capacitação”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O objetivo do programa é proporcionar ocupação e qualificação profissional para pessoas em situação de vulnerabilidade social, e o contrato tem duração de cinco meses. Os candidatos devem preencher alguns requisitos, como ser maior de 18 anos, estar desempregado ou nunca ter trabalhado, morar no Estado de São Paulo há pelo menos 2 anos e ter renda familiar “per capita” menor do que meio salário-mínimo.

As inscrições são gratuitas e on-line, sendo necessário RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

Concomitantemente ao trabalho, o beneficiado poderá participar de cursos de capacitação profissional por meio da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo), em áreas como auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção.