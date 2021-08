Bolsa Trabalho: Prefeitura abre 13 pontos para inscrições

Com intuito de auxiliar os interessados no processo para o Bolsa Trabalho, programa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste abriu 13 pontos para inscrições. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no portal do Bolsa do Povo até dia 30 de agosto pelo site www.bolsadopovo.sp.gov.br ou se dirigir nos pontos disponibilizados pelo Município – munidos de RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Serão aceitas inscrições de moradores do estado de São Paulo, desempregados, maiores de 18 anos, com renda familiar de até R$ 550 por pessoa (equivalente a meio salário mínimo), com prioridade para mulheres.

Os participantes prestarão serviços nos órgãos públicos, conforme direcionamento municipal, realizam curso de qualificação profissional e recebem mensalmente a bolsa-auxílio de R$ 535,00 durante os cinco meses de programa.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a Central de Atendimento Bolsa do Povo: 0800 7979 800 ou pelo Whatsapp (011) 98714-2645.

Confira os locais:

CRAS I – no Vista Alegre

Rua Eneida Brocatto de Barros, 185 – Vista Alegre

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

CRAS 2 – no Jardim São Fernando

Rua Jade, 50 – São Fernando

Horário: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

CRAS 3 – no Bosque das Árvores

Avenida Ruth Garrido Roque, 1215 – Parque do Lago

Horário: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

CRAS 4 – no Conjunto Roberto Romano

Rua Jorge Juventino Aguiar, 75 – Conjunto Roberto Romano

Horário: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

CRAS 5 – no CEU das Artes – Planalto do Sol II

Rua Argeu Egídio Santos, 100 – Planalto do Sol II

Horário: das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas

Núcleo de Atendimento Social – Rotary

Rua Pedro Alvares Cabral, 356 – Santa Terezinha

Horário: das 10h30 às 16 horas

Núcleo de Atendimento Social – Centro Social Urbano

Avenida de Cillo, 650, Jardim Belo Horizonte – Sala 8

Horário: das 10h30 às 16 horas

Núcleo de Atendimento Social – Cidade Nova

Rua Cuiabá, 1027 – Cidade Nova

Horário: das 10h30 às 16 horas

Núcleo de Atendimento Social – Mollon

Rua do Cobre, 777 – Mollon

Horário: das 10h30 às 16 horas

Núcleo de Atendimento Social – Jardim Europa

Rua Portugal, 740 – Jardim Europa

Horário: das 10h30 às 16 horas

Núcleo de Atendimento Social – Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 132 – Cruzeiro do Sul

Horário: das 10h30 às 16 horas

Central do Cadastro Único – Bolsa Família

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 2.000 – Vila Boldrin

Horário: das 8 às 15 horas

Centro POP

Rua Peregrino de Oliveira Lino, 543 – Vila Linópolis

Horário: das 8 às 11 horas e das 13 às 16 horas