Bolsa Trabalho oferece 140 vagas para moradores de Sumaré; R$540

Começam hoje, dia 25, as inscrições para o programa Bolsa Trabalho, programa do Governo do Estado que atenderá cidadãos desempregados com bolsa-auxílio de R$ 540,00, durante 5 meses. Serão ofertadas 140 vagas para moradores de Sumaré, que

podem se inscrever pelo site https://www.bolsadopovo.sp.gov.br/BolsaTrabalho/index, até o dia 7 de fevereiro.

Para se inscrever é preciso ser morador de Sumaré, estar desempregado, ter a partir de 18 anos e renda familiar de até R$550 por pessoa. É necessário estar munido de RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de endereço.

Além disso, serão oferecidos aos participantes cursos de qualificação virtual e atividades de trabalho em órgãos públicos municipais e estaduais, conforme direcionamento municipal.