Bolsa Trabalho inicia atividades em escolas municipais

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Promoção Social, promoveu na sexta-feira (17) uma reunião com as 60 aprovadas do Programa Bolsa Trabalho no Município, no Centro Social Urbano (CSU). Na ocasião, as selecionadas foram orientadas sobre os locais de trabalho, obrigatoriamente mais próximos das residências, além de informações sobre os cursos on-line. As bolsistas iniciaram suas jornadas de atividades de apoio nesta segunda (20) nas escolas municipais.

Com duração de cinco meses, o programa do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com os municípios, promoverá a contratação de cidadãos desempregados por quatro horas diárias de trabalho, cinco dias por semana, em atividades em órgãos públicos. O beneficiário contará com bolsa-auxílio de R$ 535 mensais e curso de qualificação profissional.

Com intuito de auxiliar os interessados no processo de inscrições para a iniciativa, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste montou no mês passado uma estrutura com 13 pontos espalhados pela cidade.

Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato com a Secretaria de Promoção Social, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, pelo telefone (19) 3455.6969.