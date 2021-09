‘Bolsa Empreendedor’ com mais de 11 mil vagas inclui Nova Odessa

Na última sexta-feira (10/09) o Governado do Estado lançou o Programa “Bolsa Empreendedor”, que beneficiará autônomos informais em situação de vulnerabilidade. Para a Região Administrativa de Campinas foram abertas 11.924 vagas – incluindo para autônomos e microempreendedores de Nova Odessa. As inscrições para o benefício podem ser feitas entre os dias 10 e 19 de setembro no site do Bolsa do Povo, em www.bolsadopovo.sp.gov.br. Cada bolsa será de R$ 1 mil, paga em duas parcelas de R$ 500.

“Esse projeto é uma boa notícia para a gente, ele tem o objetivo de regularizar os MEIS (Microempreendedores Individuais) e ainda levar conhecimento para as pessoas através dos cursos fornecidos pelo Sebrae. É um projeto que considero ‘campeão’, é muito importante para a cidade, que hoje conta com aproximadamente 4.000 microempreendedores”, disse o secretário de Desenvolvimento Social e Econômico da Prefeitura de Nova Odessa, Samuel Marin.

Para ter acesso ao programa, os autônomos devem participar de um curso gratuito de empreendedorismo, do programa Empreenda Rápido que é feito em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), conseguindo o certificado com frequência mínima de 80%. Todos também devem obter formalização como MEI ou outra natureza jurídica.

O programa conta com 100 mil bolsas, dando prioridade para mulheres, jovens, pretos e pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Recebendo inscrições de moradores dos 645 municípios paulistas, desempregados ou informais maiores de 18 anos e sem inscrição de CNPJ como empresário, sócio ou administrador de pessoa jurídica.

O objetivo do projeto é impulsionar novos empreendimentos e tirar autônomos da informalidade. O Bolsa Empreendedor deve beneficiar, direta e indiretamente, cerca de 400 mil pessoas.

O “Bolsa Empreendedor” faz parte do Bolsa do Povo, que é o maior programa de assistência social e transferência de renda da história do Estado de São Paulo, contando com um investimento em 2021 de R$ 1 bilhão. Reunindo vários programas e ações sociais, além de participar da criação de vários outros, trabalhando em sete eixos programáticos, esportes, assistência social, educação, saúde, habitação, qualificação profissional e trabalho.

CURSOS EM NOVA ODESSA

Lembrando que na última semana o Sebrae, através do Programa Empreenda Rápido e com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, abriu as inscrições para dois cursos sobre empreendedorismo e gestão de negócios na cidade. Os dois cursos são gratuitos, com opções online e presencial.

O primeiro é o “Organize Seu Negócio”, voltado para Microempreendedores Individuais que querem organizar sua empresa de modo mais eficiente. E o segundo curso, o “Primeiros Passos – Descomplique”, é para novos empreendedores que querem começar ou ainda não formalizaram seu próprio negócio.

Os cursos já estão com as inscrições abertas até os dias 17 e 24 de setembro, respectivamente. Para mais informações sobre os cursos, basta acessar o link http://www.novaodessa.sp.gov.br/noticiasConteudo.aspx?IDNoticia=21067.

SERVIÇO

Inscrições para o “Bolsa Empreendedor”

Até 19 de setembro, em www.bolsadopovo.sp.gov.br