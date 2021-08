Bolo indiano Low-carb

INGREDIENTES: – 6 ovos – 250g de Adoçã – para substituir pode ser Snew, Eritritol ou Xilitol, sendo ⅔ da quantidade de Adoçã ou menos dependendo do seu paladar – lembrando que na maioria das receitas só o Adoçã não cristaliza (para outros adoçantes usar por volta de 130g) – 400ml de leite de amêndoas (pode usar 200ml de creme de leite mais 200ml de água no lugar) – 50g de manteiga ou óleo de coco – 120g de farinha de coco – 120g de coco ralado sem açúcar – 30g de fermento químico – 30g de cacau 100% – 1/2 col de chá de extrato de baunilha em pó. – 1/2 col de chá de canela – 1/8 col de chá de gengibre em pó – 1/8 col de chá de noz moscada – 1/8 col de chá de cardamomo – 1/8 col de chá de cravo da Índia – 1/4 col de chá de pimenta síria – Canela em pó à gosto (para o recheio e cobertura) – Manteiga e coco ralado sem açúcar para untar.

Use uma forma redonda de 20cm de diâmetro.

Para o recheio e cobertura, faça duas receitas de LEITE CONDENSADO (receita abaixo).

MODO DE PREPARO:

Bata bem os líquidos primeiro no liquidificador. Acrescente o Adoçã e bata bem. Depois, coloque o cacau e em seguida as especiarias. A seguir, acrescente o coco ralado e bata mais um pouco e, por fim, vá adicionando a farinha de coco colher por colher. Quando terminar, passe para um pote e acrescente o fermento e misture bem sem bater. Coloque numa forma redonda untada com manteiga e polvilhada com coco ralado. Leve ao forno preaquecido a 180 por 30/40min ou até dourar e você espetar uma faca e sair sequinha.

MONTAGEM:

Espere o bolo esfriar e retire da forma. Corte ao meio e acrescente parte do leite condensado e jogue por cima canela a gosto, cubra com a outra metade e faça o mesmo processo.