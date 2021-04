Boleira de Sumaré bomba na rede e vai para a TV

Saber aproveitar as oportunidades e ser resiliente mesmo com as dificuldades que a pandemia causou, são alguns dos desafios que profissionais de qualquer segmento de mercado têm enfrentado. Jenniffer David Batista Lacerda, proprietária da “Delícias da Jhenni”, de Sumaré tem aproveitado bem este cenário, e através de deliciosas receitas tem ganhando destaque cada vez mais nas redes sociais, e até mesmo no cenário nacional.

No último mês de março, a empreendedora participou do programa Bem da Terra, do Canal Terra Viva, e levou para a telinha de todo o Brasil um pouco do seu conhecimento dentro da cozinha. Durante a atração, que contou com a apresentação da jornalista Renata Maron, Jenniffer ensinou uma deliciosa receita de coxa e sobrecoxa assada. Especialmente em seu canal, no Youtube, Jenniffer apresenta constantemente deliciosos bolos, doces, salgados e assados.

A “Delícias da Jhenni” aceita encomendas para serem retiradas de toda a região de Sumaré. Os pedidos podem ser feitos, através do WhatsApp (19) 9 9179 8661.

DELÍCIAS DA JHENNI

Amor, dedicação, paixão e nostalgia. Assim nasceu a “Delícias da Jhenni”, da entusiasta, empresária e cozinheira, Jenniffer David Batista Lacerda. Natural de Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo, Jhenni reside atualmente no município vizinho, em Sumaré.

Quando criança, Jhenni sempre teve nos exemplos da mãe e da avó materna suas principais referências na culinária. Sua mãe, dona Domitila, já cozinhou para fora, e sua avó, dona Donatilia, já teve uma pensão na qual fazia simples, mas, deliciosos pratos, sempre “temperados” com muito amor.

Casada e mãe de três filhos (Patrick, Eloá e Sofia), Jhenni começou a cozinhar por necessidade. Quando a Eloá nasceu, era bem doentinha, e para pagar os custos com medicação, além de ajudar com as despesas da casa, ela começou a vender bolos e marmitex. Com a saúde da sua filha restabelecida, ela voltou a trabalhar fora de casa em outro ramo.

Porém, logo depois, nasceu a Sofia, que precisou fazer uma cirurgia com apenas seis meses de vida. Jhenni pede demissão do trabalho, para cuidar da filha, e volta a cozinhar novamente, criando, em 2016, a “Delícias da Jhenni”. Foi assim, no amor de mãe, que ela descobriu que a sua paixão era cozinhar, e de levar amor para as pessoas através de deliciosas receitas.

Jhenni adora cozinhar, tanto receitas salgadas, quanto doces. Paola Carosella, Érick Jacquin, Henrique Fogaça, Júlia Chile e Alex Atala, são alguns dos chefes que ela tem grande admiração na gastronomia. Cada vez mais procurando se aperfeiçoar e se especializar em cursos, descobrindo e fazendo novas receitas, ela pretende, através de seus pratos, eternizar grandes, saborosos e deliciosos momentos na vida das pessoas.