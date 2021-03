Bob’s faz Semana de Novos Negócios para investidor

Com mais de 1.000 pontos de vendas em todo o Brasil, o Bob’s, rede fast-food pioneira no país, promove um evento exclusivo para potenciais investidores. A Semana de Novos Negócios Bob´s ocorrerá de 29 de março a 1º de abril com encontros on-line.

Os interessados em saber mais sobre os diversos modelos de negócio e todos os diferenciais da marca poderão conversar de forma personalizada com os executivos de expansão do Bob’s através de plataformas on-line.

“Em 2020, apesar de todo o cenário desafiador que enfrentamos, conseguimos expandir a nossa rede, através de diferentes modelos de negócios, incluindo diversos Drives-thrus, modelo mais completo de loja. Entramos em novos importantes mercados e inauguramos novos pontos de venda em capitais nas quais a marca já é consolidada. A expectativa é de inaugurarmos mais 110 este ano, aumentando assim, a rede em 10%”, revela. “Temos oportunidades de negócio em diversas regiões do país. Inclusive, em algumas regiões na qual a marca já é presente”, completa.

Apesar da recessão econômica que enfrentamos, o setor de alimentação fora do lar tem se despontado, mostrando-se estável e promissor. A cultura do delivery cresceu exponencialmente entre os brasileiros. Os estabelecimentos se aperfeiçoaram para garantir que os clientes tenham excelentes experiência no conforto e segurança de suas casas.

De acordo com as plataformas de delivery, a categoria “hambúrguer” reveza a liderança com a categoria “pizza” no ranking de pesquisas. “Hambúrguer tem vocação natural para o delivery. Além disso, temos um time especialista no assunto, que desenvolvem estratégias e guiam as lojas na execução deste tipo de operação”, complementa

Em maio de 2020, o Bob´s lançou o aplicativo próprio de delivery – o “Chama o Bob’s”, que já contabiliza mais de 200 mil downloads até agora. O aplicativo contribuiu ainda mais para a aceleração das vendas digitais e o novo hábito de consumo. A rede vendeu mais de 40 milhões de sanduíches e cerca de dois milhões de Milk Shakes no delivery no ano passado.

Para participar da Semana de Novos Negócios Bob´s, os interessados devem cadastrar através do site https://trisqi.com.br/semana-de-novos-negocios/. As reuniões são individuais e as vagas limitadas.

Serviço

Semana de Novo Negócios Bob´s

Quando: De 29 de março a 01 de abril

Como: Reuniões individuais com os executivos de expansão da marca Bob´s

Inscreva-se em: https://trisqi.com.br/semana-de-novos-negocios/