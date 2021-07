Bob’s busca franqueados em São Paulo

Nesta semana, os executivos da área de Expansão de Franquias do Bob’s terão uma agenda dedicada aos empresários que desejam investir em novos negócios na cidade de São Paulo. As reuniões individuais acontecem nos dias 13 e 14 de julho.

Os interessados terão a oportunidade de conversar com executivos da marca para entender os diferencias e oportunidades de novos negócios. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no link: https://trisqi.com.br/bobs-sao-paulo/.

O evento faz parte do plano de expansão do Bob’s. Marcelo Tristão, diretor de desenvolvimento do Bob’s, explica que “o segmento de fast food tem se mostrado promissor mesmo em momentos mais desafiantes economicamente, e as novas tendências de consumo nos inspirou a inovar na experiência do consumidor”. De acordo com a ABF (Associação Brasileira de Franchising), mesmo durante a pandemia, as franquias de alimentação continuam sendo as que mais faturam no mercado de franchising brasileiro, tendo movimentado R$ 40,8 bilhões em 2020.

Com 136 unidades espalhados pelo estado de São Paulo, o Bob’s foca em expandir na capital e no interior do estado. “Nós já temos 29 pontos de venda na cidade. São Paulo é o maior polo econômico da América do Sul e crescer na capital paulista é muito importante para a expansão da marca”, afirma Tristão.

Hoje, o Bob’s possui mais de mil pontos de venda no País. Aliado à nova estratégia visual da marca, que conta com mudanças arquitetônicas nas franquias, o plano de expansão pretende abrir 200 novas unidades em todo o Brasil até o final de 2022.

Para mais informações sobre o evento e sobre a franquia, basta entrar em contato através do WhatsApp: (11) 99165-8570 ou pelo e-mail: [email protected] .

Serviço

Encontro de Novos Negócios Bob´s: São Paulo

Quando: 13 e 14 de julho

Como: Reuniões individuais on-line com os executivos de expansão do Bob´s

Inscreva-se em: https://trisqi.com.br/bobs-sao-paulo/