Bob’s agora também tem Leite Moça

2 mais 2 é igual a 4? Sim. A equação está correta. Mas ela tem sabor? Não. Agora pense nas sobremesas Bob’s somadas ao famoso chocolate Galak e ao Doce de Leite Moça®. Agora sim, equação perfeita e uma explosão de sabor. Este é o novo Bob’s Galak Com doce de leite Moça®

Bob’s Galak com Doce de Leite Moça® chega nas versões Big Cascão, Bob’s Max e Milk Shake (300ml, 500ml, 700ml e 1 litro). O lançamento estará disponível por tempo limitado em toda a rede de franquias Bob’s, que conta mais de 1.000 pontos de vendas.

“Juntamos nossas consagradas sobremesas com o famoso chocolate branco Galak e o doce de Leite Moça®, que dispensa comentários. O resultado foram 3 produtos muito saborosos que temos certeza que irá agradar o paladar dos nossos consumidores”, comemora Raquel Peternesi, direto de marketing da rede Bob’s.

Criada pela Multisolution, a campanha “Equação Perfeita de Sabor” leva ao consumidor um produto único ao unir as sobremesas Bob’s de sabor inigualável, a marca de chocolate branco que é ícone no país e ao doce de leito feito com leite condensado mais querido dos brasileiros.

Os valores sugeridos dos produtos, que são de R$5,50, R$9,50 e R$ 14,50 para o Big Cascão, Bob’s Max e Milk Shake 500ml, respectivamente, podem variar dependendo do restaurante ou da região.