Boa reputação. Portugal deve aquecer turismo no país pós-pandemia

Portugal tem sido destaque na mídia mundial como exemplo no combate à pandemia do novo coronavírus. O país encontra-se na fase de desconfinamento, enquanto Estados Unidos e Brasil, por exemplo, se tornaram o novo epicentro da pandemia.

Em Portugal, o turismo é um dos mais importantes setores da economia. Um estudo do Conselho Mundial do Turismo e Viagens (WTTC – World Travel & Tourism Council) mostrou que a cada 5 euros gerados na economia portuguesa em 2018, um euro foi oriundo do turismo.

Em entrevista à Bloomberg, o Ministro da Economia de Portugal, Pedro Siza Vieira, admitiu que o Governo discute formas de reabrir o setor da restauração e do turismo, ainda que com algumas restrições. “Portugal foi o primeiro país europeu a receber o selo “Safe Travels” atribuído pelo WTTC. O selo certifica os locais que cumprem as regras de higiene e segurança, como bares, restaurantes e hotéis pós-coronavírus”, ressaltou a advogada Dra. Adriana Chiaradia, da assessoria jurídica Cidadania de Portugal.

A Dra. Adriana Chiaradia, é advogada e presta assessoria jurídica a brasileiros que queiram viver legalmente em Portugal, ela revela que o selo “Safe Travels” é uma garantia de que viajar para o país pós-coronavírus será seguro. “O Governo português conseguiu conter muitos casos de contaminados e de óbitos. O povo foi obediente e cumpriu todas as regras de isolamento social, os resultados podem ser vistos nos números bem abaixo da Espanha, país vizinho de Portugal e da Itália”, disse.

O país de Camões tem chamado a atenção de pessoas de todo o mundo, embora os brasileiros liderem a imigração em Portugal.

É visto como um país seguro, com políticas públicas de incentivo ao estrangeiro, desenvolvido tecnologicamente entre outras qualidades. E são desses prestígios que Portugal espera colher frutos no pós-pandemia.

