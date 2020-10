BMW do Brasil anuncia parceria com surfista atleta Alejo Muniz

A BMW do Brasil apresenta o mais novo reforço que passa a compor a equipe de parceiros da marca. Trata-se do surfista profissional radicado e criado em Bombinhas (SC), Alejo Muniz. Representante da elite do surf mundial, Alejo possui forte ligação com o Estado de Santa Catarina onde reside atualmente, assim como o BMW Group Brasil que – desde setembro de 2014 – opera com fábrica própria em Araquari.

“Nosso objetivo é fortalecer o time de parceiros com pessoas que possuam não apenas uma forte e estreita relação com a marca, mas também com uma cultura competitiva e vencedora e que sejam nutridos de grande empatia e capazes de inspirar a sociedade e a localidade que representam. Neste caso, BMW e Alejo Muniz compartilham destes valores”, afirma Jorge Junior., Head de Marketing da BMW do Brasil. “Além disso, Alejo tem uma forte presença nas redes sociais e vai rodar o Brasil entrevistando expoentes do esporte para uma nova ação no YouTube e queremos estar juntos nesta aventura”

A união entre BMW do Brasil e Alejo Muniz chegará às redes sociais ainda em 2020. O atleta irá conciliar os treinos visando a temporada 2021 com a estreia do seu novo canal de entrevistas no YouTube, onde conduzirá bate-papos sobre a carreira, estilo de vida e bastidores do surf mundial com alguns dos principais nomes da modalidade.

Esta parceria entre a BMW do Brasil e o atleta é simbolizada por meio de um BMW produzido no Brasil, o icônico SAV BMW X1, fabricado em solo nacional. Altamente tecnológico, versátil e espaçoso, o BMW X1 é o SAV premium mais vendido do País e atualmente é comercializado em três versões, todas elas com motorização quatro cilindros 2.0L e em configurações de 192 cv ou 231 cv.

Alejo Muniz se classificou para a elite do surf mundial (WSL) aos 20 anos em 2010, categoria na qual competiu por seis temporadas. No mesmo ano, recebeu pelo seu desempenho o prêmio de “Melhor Performance” entregue pela ASP (Associação dos Surfistas Profissionais). Entre os momentos mais marcantes da carreira, Alejo ostenta um triunfo em uma bateria homem-a-homem contra aquele que é considerado o melhor de todos os tempos do esporte, o norte-americano Kelly Slater. Atualmente Alejo Muniz compete no World Qualifying Series (WQS), categoria de acesso na qual já ostenta cinco troféus.