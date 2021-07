Blackjack para iniciantes

Antes de fazer login e mergulhar no mais novo desenvolvimento em tecnologia de cassino online, provavelmente é melhor que você domine a versão original do jogo. O blackjack existe desde o século 18 e desenvolveu-se muito desde então! Sobre este ponto, o último tipo de Blackjack não é apenas online, mas ao vivo! Agora que você pode jogar um Blackjack ao vivo no conforto da sua casa, certamente é hora de se familiarizar com o jogo. Leia nossas dicas principais.

Estratégia Básica

O especialista em jogos de azar John Marchell diz que uma das coisas mais importantes que você deve fazer, antes de tentar a sorte em uma mesa de Blackjack, é memorizar a maneira correta de acertar, ficar em pé e dividir em todas as suas mãos. Ele passa a oferecer as seguintes informações:

Pare quando sua mão for 12-16 e o dealer tiver 2-6

quando sua mão for 12-16 e o dealer tiver 2-6 Continue quando sua mão for igual a 12-16 e o dealer tiver um 7-As

quando sua mão for igual a 12-16 e o dealer tiver um 7-As Sempre divida ases e 8’s quando eles aparecerem na sua mão

ases e 8’s quando eles aparecerem na sua mão Dobre 11’s se o dealer tiver 2-10

11’s se o dealer tiver 2-10 Continue ou duplique de Ases-6

A carta aberta do dealer

Antes de fazer qualquer movimento, é importante que você dê uma olhada na carta aberta do dealer – a carta que eles têm à mostra. O que o dealer tem fará toda a diferença na ação que você deve tomar, já que seu principal objetivo é derrotar o dealer – acima de apenas tentar obter 21.

Devagar e constante

Agora, todos nós sabemos como a emoção de uma mesa de Blackjack real, junto com o ambiente de um cassino movimentado, pode permitir que quase qualquer pessoa se empolgue um pouco. Mas é importante lembrar de começar pequeno e avaliar se o dealer está “quente” ou “frio”. Depois de sentir se o jogo está definido para correr ou não do seu jeito, você pode considerar se deseja aumentar suas apostas.

Vá contra os mitos

Como qualquer jogo de azar, existem muitos mitos associados ao Blackjack, muitos dos quais ditam como você deve ou não jogar. Mitos são muito parecidos com rumores e contêm muito pouca verdade – mas não impede que as pessoas se deixem levar por sua ideologia! Alguns dos principais mitos que cercam o Blackjack são os seguintes: