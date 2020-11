Black Friday: vendas devem aumentar em 27%

Popular nos Estados Unidos, a Black Friday se tornou uma data importante para o consumidor brasileiro. Com o crescimento do consumo online devido a quarentena, o varejo está otimista com a data neste ano. Uma pesquisa recente da AppsFlyer mostrou que os downloads de aplicativos de compras aumentaram 100% no Brasil em razão da pandemia. O faturamento do varejo online brasileiro ficou em R$ 3,2 bilhões na edição de 2019 da Black Friday (vendas apenas da quinta e sexta-feiras), 20% a mais do que no ano anterior. Para este ano, a expectativa é de aumento de 27% no faturamento do e-commerce, segundo a Ebit|Nielsen, empresa de pesquisa de mercado e monitoramento de dados.

Mas será que os negócios estão preparados para a campanha deste ano? Diante de um cenário de pico como o de Black Friday, é fundamental garantir ao time financeiro a flexibilidade necessária para trabalhar múltiplas bandeiras de cartões de crédito e, principalmente, a capacidade de fazer a gestão do fluxo de recebimentos de maneira simples e eficiente – tanto para o comércio online quanto para o comércio físico.

No caso do comércio online, principalmente, muito mais do que descontos chamativos, os clientes buscam agilidade e eficiência no atendimento, desde a navegabilidade do site até o fechamento da compra, passando pelo sistema de pagamento. Para isso, é fundamental contar com um gateway de pagamento eficiente, que inclua diversas formas de pagamento, incluindo cartões de crédito, boleto e transferência eletrônica, e, ao mesmo tempo, ofereça à empresa um status de todas as transações realizadas de maneira simples.

Pensando nisso, a Accesstage (www.accesstage.com.br), especialista em soluções para intercâmbio de dados financeiros, preparou algumas dicas para que o varejista esteja preparado para o aumento considerável de fluxo de clientes com soluções necessárias em termos de pagamento, não apenas na Black Friday, mas em qualquer época do ano, especialmente nos próximos períodos de pico que se aproximam, como o Natal.

Prepare sua gestão de vendas via cartões

Trabalhar com diferentes bandeiras de cartões de crédito e ter o controle das taxas cobradas é fundamental para ampliar o retorno de investimento na Black Friday.

Uma boa opção para o comerciante fazer a gestão de suas vendas é o Access Card que consolida todas as informações em um portal que facilita o cruzamento com os dados das adquirentes, com acompanhamento do saldo pendente, assim como a devida liquidação dos valores a receber. A solução permite ainda o registro das vendas realizadas, via PDV no ERP, para conciliação automática.

Tenha o conjunto certo de métodos de pagamento

Especialmente no caso do comércio eletrônico, é fundamental contar com páginas de pagamento simples e eficientes e que permitam ao cliente finalizar sua compra de maneira segura, usando os métodos de pagamento mais convenientes para ele.

Os clientes esperam poder finalizar suas compras rapidamente no online e, quando isso não acontece, o risco de perder a venda é grande. Por isso, é fundamental contar uma solução de gateway de pagamentos robusta e que inclua diversas formas de pagamento para que você não perca nenhum negócio.

Uma solução como o Gateway de Pagamentos da Accesstage permite que a empresa realize negócios online com o processamento de pagamentos com cartão de crédito, boleto e transferência eletrônica, oferecendo ainda um dashboard que monitora o status de todas as transações realizadas, desde a autorização da adquirente até a confirmação de limite do cartão e a liberação da venda. A solução conta ainda com transação antifraude, check-out e cancelamento total da venda – que, em períodos de pico como a Black Friday, são fundamentais para dar agilidade ao negócio e evitar perdas monetárias geradas por divergências.