Black Friday promete ser lucrativa esse ano

Estamos no segundo semestre do ano e uma das datas mais importantes do varejo bate em nossas portas. A Black Friday é um evento que vem carregado de expectativas dos consumidores e também dos lojistas, que querem atingir números de venda recordes.

A segunda maior data sazonal do calendário comercial brasileiro promete ser animada em 2021. A empresa de tecnologia Codeby divulgou o e-book Expectativas para a Black Friday 2021, com vistas a compreender melhor quais são as tendências que se apresentam no varejo para a data. O estudo concluiu que cerca de 71,2% dos brasileiros pretendem comprar no evento.

O levantamento também mostra que, ao contrário do que vimos em 2020, 63,9% dos consumidores demonstraram interesse em comprar itens de desejo durante o evento. Desses, 29,9% farão a compra para substituir itens antigos por itens novos ou de outros modelos.

Além da expectativa do consumidor, as lojas também aguardam bons resultados este ano.

E-commerce reaquecido, expectativas altas

O cenário caminha a passos lentos para uma normalização e, por consequência, diminuição de restrições aos consumidores. Isso significa que eles podem voltar a realizar compras no varejo tradicional. O comércio tem buscado maneiras diferentes de atrair o público para as lojas. Apesar desta expectativa, acredita-se que a pandemia tenha forçado muita gente a se acostumar com o e-commerce. Ou seja: nem todos voltarão às lojas de forma presencial.

Fellipe Guimarães, CEO da Codeby, comenta sobre as expectativas. “Fatores como a vacinação em massa da população e o reaquecimento dos negócios após um longo período de restrições, ocasião e experiência voltam à pauta para muitos dos consumidores”, explica.

Outro dado interessante é referente a representação do público feminino, 56,7% dos compradores se identificaram como mulheres nas compras feitas na edição 2020. Pensando nesse importante e crescente público, a empresa paulista La Femme, referência no segmento de calçados flats com pedrarias no Brasil, tem criado campanhas diferentes para se conectar com seu público. Uma das ações organizadas pela empresa é o investimento na personalização de peças com a inicial do nome da cliente.

Silvia Barboza, diretora da La Femme, concorda com a expectativa demonstrada pelo estudo. “Temos investido em diversificar a comunicação com nossas clientes e atrair o público da região para a nossa loja física, na qual disponibilizamos a impressão das iniciais de seu nome no calçado. Em nosso e-commerce temos um programa de desconto e frete grátis. Acreditamos que nesta Black Friday alcancemos um crescimento de 20% das vendas comparadas com o mesmo período de 2020”, diz com otimismo.

A tendência é que exista maior competitividade, principalmente no meio online após a transformação digital de tantas marcas. A sofisticação do ambiente e a necessidade de diferenciação fará com que muitas empresas recorram à tecnologia para fornecer experiências únicas e inovadoras, bem como unificar canais.

Em 2021, a Black Friday está marcada para acontecer no dia 26 de novembro.