Black Friday chega neste sábado ao Tivoli Shopping com descontos arrasadores

A promoção mais esperada do ano, a Black Friday, tem início neste sábado (21) nas lojas do Tivoli Shopping. Em 2020, a promoção foi antecipada e terá nove dias de duração no empreendimento. Até o próximo dia 29, domingo, os clientes poderão aproveitar a megaliquidação, com descontos de até 70%, em lojas de diversos segmentos. A Black Friday é uma ótima opção para quem quer adiantar as compras de final de ano ou já garantir aquele presente especial do Natal.

A prática de estender ações de descontos por vários dias de novembro em nome da Black Friday não é novidade no varejo, mas neste ano a medida foi estrategicamente adotada pelo Tivoli para que a promoção aconteça com mais tranquilidade, garantindo conforto e segurança aos clientes.

“O bem-estar e a segurança do nosso público é prioridade para nós, por isso ajustamos a nossa Black Friday para a nova realidade. Queremos garantir que todos possam aproveitar os melhores preços e ter ótimas experiências de compra em nosso shopping”, comenta a coordenadora de Marketing do Tivoli, Paula Funichello. “A Black Friday é uma boa oportunidade para quem quer antecipar as compras de presentes e lembrancinhas de Natal. Nossos lojistas estão com ofertas bem atraentes que, com certeza vão se encaixar em todos os bolsos”, acrescenta ela.

Para que o público possa aproveitar ainda mais os descontos, algumas lojas terão horário especial de funcionamento. A Lojas Americanas, por exemplo, ficará aberta das 10h de quinta-feira (26) até às 22h da sexta-feira (27), última sexta de novembro e data em que é celebrada, oficialmente, a Black Friday em todo o mundo.

Descontos arrasadores

A maioria das lojas do shopping aderiu à Black Friday e preparou suas ofertas, com descontos expressivos para a data. Os preços reduzidos estarão disponíveis em produtos de diversas categorias, como moda, calçados, eletrônicos, brinquedos e até alimentação.

A Óticas Carol terá descontos de até 70% em óculos, de sol e de grau, selecionados. Já a Chilli Beans terá óculos solares e de grau com até 50% de desconto e relógios com até 70% de desconto.

Quem gosta de joias pode aproveitar as promoções da loja Brilho Brasil, que terá peças selecionadas com 50% de desconto; ou da Glamour Joalheria, que terá colares de ouro 18 quilates de R$1.150,00 por R$859,00 e ainda aceita pagamento em até 10 vezes sem juros.

A marca Quem Disse Berenice oferece até 60% de desconto em mais de 200 itens, enquanto a Imaginarium terá diversos produtos com 50% de desconto.

A Campinas Celulares terá capas selecionadas a R$10,00 e combos de capa e película de vidro a R$ 50,00 e de capa e película 3D por R$70,00.

No setor de roupas, algumas lojas também já anunciaram suas ofertas de destaque. Na R&V Fitness, a mulherada encontrará short de suplex e top de tule por apenas R$24,90 entre outras peças com preços mais baixos.

A Piticas terá camisetas selecionadas com 50% de desconto: de R$59,90 por R$29,90. A loja Radical Vest oferecerá camisetas da marca Onbongo com 40% de desconto, a partir de R$59,99; calças jeans a partir de R$69,99; e bermudas a partir de R$ 39,99.

A loja Diferente Jeans venderá bermudas por R$69,90 e, levando duas, o cliente paga apenas R$119,90; o mesmo vale para camisetas modelo long: R$49,90 uma peça e duas peças por R$89,90.

Na Polo Wear, shorts masculinos de R$69,99 serão vendidos por R$49,99; e de R$59,99 por R$39,99; e as calças jeans estarão de R$199,99 por R$ 149,99.

Na loja TNG, haverá costume (conjunto de calça e paletó) 40% mais barato: de R$499,99 por R$299,98. Além disso, a loja disponibilizará bermudas por R$79,99 e camiseta gola polo por R$39,99.

Já quem busca calçados com bons preços não pode deixar de visitar as lojas Casado, que terá sandálias infantis por R$19,99, sapatilha adulto por R$39,99 e tênis adulto por R$69,99; Pé de Menina, onde será possível encontrar sapatilhas femininas por R$69,90; e Milano, onde dois pares de birkens ou rasteiras serão vendidos por R$99,90 e dois pares de trends por R$149,90.

A Mônica Sanches participará da Black Friday com 40% de desconto em bolsas selecionadas. A Ortobom também oferecerá desconto de até 40% em alguns modelos de colchões. A Ostera Cosméticos terá difusores e cremes hidratantes em promoção, sendo que o segundo produto sai pela metade do preço.

Na Livraria Nobel, na compra de três livros, o cliente ganha um outro, no valor de R$9,90, à sua escolha. Além disso, toda a linha de presentes estará com até 15% de desconto.

Na Polishop, os consumidores encontrarão escova rotativa por R$419,90, e chapinha com óleo de abacate e macadâmia por R$319,90. Já na compra da airfryer Philips Walita, durante a Black Friday, ganharão uma panela de brinde.

No setor de alimentação, entre as promoções já divulgadas, destacamse a da Pizza Hut, que concederá desconto de 50% na pizza grande nos sabores Mussarela, Calabresa e Pepperoni (válida para balcão) do dia 23 ao dia 27; e do Restaurante da Roça, que dará 30% de desconto em vários pratos executivos e um chopp de 300ml de brinde para quem comprar um lanche.

Algumas ofertas da Black Friday do Tivoli Shopping podem ser consultadas no site https://tivolishopping.com.br/blackfriday.asp e também nos ‘destaques’ do Instagram do @tivoli.shopping.

Novas lojas

A Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para que os consumidores conheçam as novas lojas que passaram a fazer parte do mix de operações do Tivoli Shopping recentemente.

Apenas neste segundo semestre de 2020, mais de 15 novas marcas passaram a integrar o empreendimento.

As últimas inaugurações foram da Boutique Realeza, que atua com moda feminina e plus size, que iniciou funcionamento no último dia 14, e a Zuhouse, que oferece móveis em geral, colchões, cama, mesa e banho, artigos de decoração e iluminação, e abre suas portas nesta sexta-feira (20).

Desde junho, o Tivoli Shopping celebra a chegada das lojas Cobasi, rede varejista voltada aos cuidados com animais de estimação; Pé de Menina e Milano, que atuam no segmento de calçados e acessórios; R&V Fitness, de moda fitness e moda praia; papelaria Paper So; e Sollare Decor, um outlet de móveis direto da fábrica.

Quem procura por serviços de beleza pode ser animar com a abertura da Botoclinic, rede de harmonização facial; da Laser Fast, rede de depilação definitiva a laser; do salão de beleza San Marthyn, que oferece atendimentos tanto para público feminino quanto para o masculino; e o quiosque da Ostera Cosméticos.

Outras novidades que em breve também farão parte do Tivoli Shopping serão Santo Antonio Arte Sacra, Smart Acessórios, Sóbrancelhas, Barbearia Dom Renan e 10 Pastéis.

Promoção de Natal

Além dos preços imperdíveis, os consumidores podem aproveitar a Black Friday para participar da promoção de Natal do Tivoli Shopping. A cada R$ 150 em compras, o consumidor tem direito a um cupom para concorrer ao carro Joy Plus zero quilômetro.

Compras realizadas de segunda à quinta-feira dão direito a cupons extras, sendo que as compras realizadas em novembro dão direito a 5 vezes mais cupons. O cadastro das notas fiscais neste ano é totalmente on-line e deve ser feito pelo aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado na Apple Store e Play Store, ou pelo WhatsApp (11) 94232-7782.

A promoção de Natal segue até o dia 3 de janeiro de 2021. O sorteio será realizado no dia 5 de janeiro, pela Lotomania. No dia 6, o shopping fará a apuração e divulgará o nome do ganhador do carro.

O regulamento completo da promoção estará disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.

Sobre o shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 146 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas (Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União e Cobasi).

Sobre a AD SHOPPING A

AD Shopping, maior administradora independente de shopping centers do País, está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 28 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. Visite: www.adshopping.com.br