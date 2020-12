Bitcoin supera B3 e chega aos R$119 mil reais

Bitcoin passou a Ibovespa, chegando aos R$119 mil reais nesta quinta-feira (19/12), é um marco histórico e a expectativa é que o ativo se mantenha acima da B3 nos próximos dias.

Para João Canhada, CEO da Foxbit, essa marca é algo histórico e que revelou mais uma surpresa do Bitcoin em 2020 que não para de quebrar recordes e barreiras.

“Historicamente quem comprou e guardou Bitcoin por 3 anos esteve no lucro, mais uma vez a tese foi provada. Bitcoin encontra nesse 2020 caótico o cenário ideal para superar o ouro e se provar como moeda de reserva global, com todas as qualidades desse ativo é a grande aposta para vencer a inflação e a mão pesada dos governos imprimindo dinheiro para pagar a conta do Covid” revela Canhada.

Para João, essa alta acontece por conta de ter tem muito dinheiro institucional entrando no mercado, mais de 30% de todo dólar em circulação no mundo foi impresso esse ano, investidores estão buscando ativos que possam proteger seu poder de compra, muitas empresas e fundos anunciando publicamente posições em bitcoin, ou futuras compras em larga escala. Apesar da alta de 15% ontem (16/12), os fundamentos seguem sólidos no longo prazo, e se essa demanda forte continuar, bitcoin ainda está barato perto do potencial futuro. “A alta de 2017 foram de pessoas físicas a de 2020 são de pessoas jurídicas (empresas) que estão entrando no mercado de criptomoedas” finaliza.