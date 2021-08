Bitcoin continua em alta

Na última semana, a análise da Transfero, empresa internacional de soluções financeiras baseadas em tecnologia Blockchain e emissora da stablecoin BRZ, apontava a perspectiva de a cotação do bitcoin alcançar US$ 50 mil, o que de fato aconteceu, em 23 de agosto. Nessa data, o BTC superou esse valor e ficou próximo de alcançar a resistência de US$ 51,2 mil, conforme mostra o gráfico abaixo.

“Como havíamos destacado, a barreira dos US$ 47 mil foi superada com volume, o que fez com que o bitcoin chegasse à faixa dos US$ 50 mil”, disse o Head of Crypto Prime Brokerage da Transfero, Wander Guedes. Porém, ele observa que logo após alcançar esse valor, a moeda líder sofreu uma pequena correção. “A correção é reforçada pela máxima dos últimos três meses do Fear & Greed Index, que alcançou a marca de 79 pontos, indicando ?Extreme Greed?”.

Na avaliação de Guedes, a tendência ainda é de alta. “Um bom sinal disso é que o fechamento dos preços diários ainda se encontra acima da Linha da Média Móvel Simples de 200 períodos (MMS 200, ou 200 dias)”, afirmou. Entretanto, segundo ele, o agora suporte de US$ 47 mil é de fundamental importância para que o movimento de alta se mantenha. “Caso o suporte seja rompido com volume, a correção pode ganhar mais força, visto que haveria também um rompimento da Linha de Alta traçada, o que levaria a cotação para a faixa dos US$ 42,7 mil novamente”, alertou.

O destaque da semana, conforme o analista da Transfero, ficou com a crypto MyNeighborAlice (ALICE), que foi listada em 25 de agosto na FTX e valorizou cerca de 43% no mesmo dia. Nesse mesmo dia alcançou seu ATH em marketcap superando a marca dos US$ 500 milhões.

“Aproveitando esse momento de boom no mercado de Gaming & Entertainament, ALICE será um jogo multiplayer na blockchain, no qual os usuários colecionam e negociam NFTs durante a sua experiência. Para ficar de olho!”, sugeriu Guedes.