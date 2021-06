Bispo ex-S Judas Americana detona Bolsonaro e vira alvo de conservadores

Dom José Reginaldo Andrietta, Bispo Diocesano de Jales-SP, que foi padre da igreja São Judas Tadeu de Americana vem tecendo duras críticas ao governo federal Bolsonaro em suas homilias (sermão). As críticas dele fizeram com que grupos conservadores dentro da igreja em Jales lançassem um documento contra suas falas. O bispo tem lamentado as mais de 500 mil mortes ocorridas no Brasil e o atraso na compra de vacinas por conta da gestão do governo. E também a luta do presidente contra medidas como o uso de máscaras e a aplicação de lockdowns.

Uma senhora da igreja escreveu “Que falta de respeito do líder da igreja católica da diocese de Jales para com os fiéis … SENHOR NOSSO DEUS TEM DE PIEDADE DE NÓS”. Ela diz que não é função da igreja fazer críticas. “A igreja tem que estar voltada a ensinar o que está na bíblia que é a ordem de Deus”.