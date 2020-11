Biscoitos natalinos que podem ser vendidos por até R$ 5. Confira a receita

Opção para decorar, presentear e servir nas festas de fim de ano. Custo baixo e produção fácil, biscoitos decorados podem ser renda extra

O ano de 2020 não foi fácil. Além de todos os problemas causados pela pandemia do coronavírus, uma crise econômica no país provocou desemprego e queda na renda de muitas famílias. Mas, como todos os anos, a chegada do Natal e do Réveillon simbolizam a renovação da esperança e do desejo de recomeçar. E, que tal recomeçar garantindo uma renda extra nesses últimos meses do ano fazendo biscoitos natalinos?

“É uma boa opção para quem deseja presentear, usar os produtos como artigos de decoração em árvores de natal e ainda complementar os banquetes das festas do período. São fáceis, lindos e deliciosos”, garante o chef pâtissier Flávio Duarte. “Uma receita rende, em média, 20 biscoitos que podem ser vendidos de R$ 3 a R$ 5”, sugere.

*Confira a receita dos Biscoitos Natalinos por Flávio Duarte*

Massa

80 gramas de manteiga sem sal

35 gramas de açúcar de confeiteiro

01 grama de sal

12 gramas de ovos

45 gramas de farinha de amêndoas

80 gramas de farinha de trigo

04 gramas de fermento em pó

Modo de fazer

Junte todos os ingredientes na batedeira e com a raquete bata até que todos os ingredientes estejam devidamente homogeneizados (Importante não bater muito para não desenvolver o glúten).

Abra a massa com 4mm de espessura, corte em discos e deixe no refrigerador por uns 30 minutos.

Asse em forno pré aquecido a 170 graus, por aproximadamente 10 minutos.

Para decorar use glacê real.

*Que tal divulgar essa receita? O Chef Flávio Duarte está disponível para entrevistas.

Fotos: Acervo pessoal.