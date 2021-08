Bingo clandestino do centro cheio de máquina e vazio de gente

Um bingo clandestino do centro cheio de máquina de caça-níquel mas vazio de gente foi descoberto na manhã desta quinta-feira (5) no centro de Americana. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE) encontrou o bingo durante uma operação. A Dise iniciou a Operação “Caça-Níquel” com o objetivo de verificar uma denúncia anônima, noticiando movimentação semelhante a pontos de tráfico de drogas.

Durante a diligencia policial, ficou constatado que se tratava de um Bingo Clandestino. Pelo local estava apenas uma mulher que gerenciava a casa. Não havia clientes. Foi requisitada a presença da equipe de peritos no local, restando confirmada a contravenção penal. Havia 15 máquinas caça-níqueis, que, em operação no local, tiveram seus noteiros destruídos e foram apreendidas pela delegacia especializada.

A gerente foi ouvida no Termo Circunstanciado que foi lavrado pela Autoridade Policial, sendo liberada na sequência.

Máquinas caça-níqueis encontradas durante operação (Foto: Polícia Civil)