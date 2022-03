Bill volta pra Agencamp após saída de Odair

Foi publicado esta sexta-feira no Diário Oficial do Município a troca de comando da Agencamp (Agência de Desenvolvimento da RMC- Região de Campinas). O NM havia adiantado nestas páginas que o ex-vereador de Americana Odair Dias sairia do comando da Agencamp, sendo substituído pelo ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PSDB).

SEM CANDIDATO– Com a ida pra Agencamp, fica confirmado que Bill não será candidato a deputado estadual este ano, ficando o PSDB da região com poucas opções. Odair ainda não definiu qual caminho seguir. Em 2020, ele foi um dos principais intelectuais da campanha de Rafael Macris (PSDB) a prefeito de Americana, ao lado do barbarense Willian Tião.