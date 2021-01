Bill vai ser diretor geral da Agemcamp

O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza/PSDB será o novo diretor geral da Agemcamp, órgão do governo do Estado que articula as cidades da RMC- Região Metropolitana de Campinas. Bem avaliado na saída, mas sem conseguir fazer o sucessor, Bill disse ao NM em dezembro que desejava mesmo seguir na vida pública.

Em 2022, ele tem razoáveis condições de ser candidato a deputado estadual, precisando ir além de Nova Odessa e disputando espaço no grupo do presidente da Alesp Cauê Macris/PSDB, que ainda não definiu se vem candidato a um quarto mandato ou se vai alçar voos mais longos no espectro do eleitorado paulista.

2024 TAMBÉM NA PAUTA- Ao se manter em atividade, Bill também pode mirar em 2024, quando poderá disputar uma volta à prefeitura contra o atual prefeito Leitinho Schooder/PSD.