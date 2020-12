Bill vai a São Paulo ‘brigar’ por novo canil

O prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza se reuniu na última segunda-feira com representantes da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento para reforçar o pedido de área pertencente ao IZ (Instituto de Zootecnia) para a implantação do canil municipal, que hoje funciona em um terreno no bairro Campo Belo, em Nova Odessa. O encontro da manhã desta segunda-feira (14) foi com Henrique Guimarães, assessor do secretário Gustavo Junqueira.

No mês passado, Bill já havia feito, pessoalmente, o pedido de cessão da área à diretora-geral do IZ, Cristina Maria Barbosa Pacheco. E no encontro desta manhã, o prefeito entregou um novo ofício, agora, direcionado ao secretário. “É mais um esforço que estamos fazendo para que a decisão pela cessão da área aconteça ainda este ano. Assim como já havia dito em conversa com a diretora do IZ, reforcei aqui na Secretaria a importância de levarmos o nosso canil para essa área que fica ao lado do antigo matadouro. Assim, teremos ainda mais condições de atender melhor os animais que são atendidos pela Associação Amigos dos Animais”, disse o prefeito.

Representantes da associação, junto com a equipe do Setor de Zoonoses da Prefeitura de Nova Odessa, já estiveram conhecendo o espaço e aprovaram a mudança para o novo local. “Nesse local, o canil terá uma estrutura com baias padronizadas nas dimensões exigidas pela legislação e oferecer mais qualidade de vida aos animais”, frisou.