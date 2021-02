Bill vai a Leitinho para reunião da Agemcamp

Prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, recebeu na quinta-feira (11/02) em seu gabinete o novo diretor executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), o novaodessense Benjamim Bill Vieira de Souza. A Agência é uma autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, que atua como braço executivo do Conselho de Desenvolvimento formado pelos prefeitos das 20 cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Entre outras atividades, a autarquia administra os recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de Campinas), além de “tocar” projetos intermunicipais como o novo PDUI (Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado) da Região Metropolitana de Campinas, atualmente em desenvolvimento.

Nomeado recentemente pelo governador, Bill (que foi prefeito da cidade até 2020) substituiu no cargo o americanense Antonio Carlos Sacilotto. O novo diretor vem visitando gradualmente todas as prefeituras da RMC – com as visitas às prefeitura de Americana e Nova Odessa, na quinta-feira, já foram 17 visitas.

Por sua vez, Leitinho havia participado, em 19/01, em Jaguariúna, da primeira reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento da RMC, do qual fazem parte os 20 prefeitos das cidades da metrópole. Com 17 dos 20 prefeitos presentes, foi um dos encontros mensais com um dos maiores quóruns da história do organismo regional – formado também por 20 representantes do Governo do Estado. No encontro dos prefeitos, o hortolandense Angelo Perugini foi aclamado novo presidente do Conselho.

“Na nossa gestão, vamos olhar sempre para a frente, nunca para o retrovisor. Queremos contar com o apoio de todas as pessoas, de todos os órgãos públicos e de todas as entidades de classe que possam ajudar o município a se desenvolver de forma sustentável, com qualidade de vida em primeiro lugar. E com certeza vamos continuar trabalhando junto com o Conselho de Desenvolvimento e com a Agemcamp neste sentido, agora com o apoio do Bill, que conhece bem Nova Odessa e nossas necessidades”, afirmou o prefeito Leitinho.

“É importante que todos os prefeitos tenham conhecimento do sistema de gestão metropolitano desenvolvido pela Agemcamp, que tem um papel na governança da região, de interligar os 20 municípios e discutir os problemas comuns, buscando soluções conjuntas – e também os problemas individuais de cada cidade”, disse Bill de Souza, acrescento que pretende ajudar as gestões municipais a alcançarem todos os índices preconizados pelo Governo do Estado, em diversas áreas.

A Região Metropolitana de Campinas é composta por Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara d’Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.