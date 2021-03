O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PSDB) informou neste sábado (13) que teve a página no Facebook (“Bill Nova Odessa”) invadida por hacker, inclusive com publicação indevida. “Estou levando o caso à polícia para que o autor seja identificado o mais rápido possível”, disse. Atual diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Bill tem mais de 18 mil seguidores no canal e governou o município nos últimos oito anos.