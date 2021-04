Bill reúne prefeitos tucanos da RMC

Coordenador do PSDB na região de Campinas, o ex-prefeito de Nova Odessa por dois mandatos Bill Vieira de Souza realizou na noite desta segunda-feira (19) uma videoconferência com os presidentes de diretórios e comissões provisórias das 22 cidades de abrangência de sua coordenadoria.

Durante o encontro, Bill – que é presidente de honra do PSDB de Nova Odessa – falou a importância de novas filiações para o fortalecimento do partido em toda a região, bem como dos segmentos PSDB-Mulher, Tucanafro, PSDB Sindical, Diversidade Tucana e Juventude. “Foi um encontro muito produtivo, sem dúvida. Mesmo com a pandemia, buscamos maneiras de discutir política regionalmente e isso é importante sempre. Aproveitamos para ressaltar o trabalho do governo estadual em nossa região e também para fortalecer as políticas públicas municipais”, disse Bill.

Tenho intensificado esse trabalho desde que assumi a coordenadoria do PSDB na região de Campinas, isso em agosto de 2019. O PSDB é meu único partido desde que ingressei na vida política e isso já faz 22 anos. Construí minha história aqui com muito trabalho e dedicação”, disse Bill*.

Integram a Coordenadoria Campinas do PSDB os seguintes municípios: Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré, Engenheiro Coelho, Holambra, Estiva Gerbi, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Santo Antonio de Posse, Hortolândia, Indaiatuba, Monte Mor, Itapira, Jaguariúna, Pedreira, Paulínia, Valinhos e Vinhedo.

Bill ressaltou que o próximo encontro da Coordenadoria Campinas – em data ainda a ser definida – vai reunir, além dos presidentes de diretórios e comissões provisórias, os vereadores eleitos pelo PSDB nestes 22 municípios.