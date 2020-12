Bill reúne eleitos de olho na presidência da Câmara

O prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza/PSDB reuniu esta semana três dos vereadores eleitos para articular quem será o novo presidente da Câmara de Nova Odessa. O PSDB comandou a casa nos oito anos de Bill e tem força para fazer o novo chefe. Estiveram com Bill o campeão tucano Pelé e os novatos Levi Tosta/DEM e Oseias/DEM.

PELÉ FAVORITO- Nos bastidores, Pelé é apontado como o favorito, mas o novato Wagner Morais/PSDB colocou seu nome à disposição do grupo que elegeu 5 dos 9 vereadores 3 do PSDB e os 2 do DEM. Pelo grupo reunido, a impressão é que Bill vai jogar para fazer Pelé o novo líder do legislativo.