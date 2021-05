Bill retoma página do Facebook hackeada em março

O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza (PSDB) retomou o controle de sua página no Facebook (“Bill Nova Odessa”), que tinha sido invadida por hacker, inclusive com publicação indevida, desde meados de março. No domingo (23) o político tucano, atual diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), comunicou o assunto.

“Bom dia a todos! Como sabem, minha página havia sido hackeada e ingressamos com uma ação contra o criminoso. Agora, felizmente, tudo foi restabelecido e já podemos voltar a interagir por esse importante canal de comunicação. Meu abraço à competente equipe da Advocacia Gazzetta, conduzida com maestria pelo meu amigo dr. Eduardo Gazzetta”, escreveu.

No dia 20 de abril houve uma atualização da foto de capa, com imagem de Bill com a esposa Andréa Souza e os filhos Bruno e Vitória. Mas desde 15 de março a página estava inativa. O ex-prefeito novaodessense por oito anos é um dos políticos com página de Facebook mais ‘bombada’ em toda a região, com 17,4 mil curtidas, ainda mais em se levando em consideração a população de Nova Odessa – pouco mais de 60 mil.