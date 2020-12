Bill homenageado por trabalho pela cultura

O prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza/PSDB foi reverenciado na noite de quarta-feira (9) por sua grande contribuição para o desenvolvimento da cultura no município. As homenagens, prestadas pela Banda Sinfônica Municipal ‘Professor Gunars Tiss’ e por artistas da cidade, ocorreram durante a penúltima edição do projeto ‘O Coreto no Teatro’, apresentada no Teatro Municipal ‘Divair Moreira’ e transmitida ao vivo pelo canal da banda no Facebook.

Em nome dos artistas, o diretor de Cultura de Nova Odessa, Cícero Edno, entregou ao prefeito uma placa de agradecimento. “Queremos agradecê-lo pela valorização, respeito e incentivo à categoria nesses oito anos de governo [2013-2016 e 2017-2020]”, disse Edno.

O maestro Márcio Beltrami, à frente da Banda Sinfônica Municipal desde sua fundação, em 1987, também presenteou o prefeito e destacou seu comprometimento com a cultura da cidade e o carinho especial pela banda, que já recebeu uma série de prêmios estaduais e nacionais. “Em nome de todos os músicos, quero prestar uma singela homenagem ao senhor, por tudo que fez por nós, pelos investimentos que garantem a possibilidade de fazermos um bom trabalho para a população novaodessense”, afirmou o regente.

O prefeito agradeceu pelo momento especial. “Nós fizemos um governo para as famílias, e a Banda Sinfônica tem lugar especial no coração do povo novaodessense. Receber essa homenagem aqui me deixa muito emocionado, pois, quando planejamos esse teatro, pensamos em construir, também, uma casa para a banda, e conseguimos. Nosso teatro é um dos mais modernos do país. Vou guardar esse momento no meu coração”, falou Bill.

Além de canções tocadas nos anos 70 por bandas de coreto, o concerto de quarta-feira também teve canções natalinas no repertório. Na última música, a banda foi regida pelo maestro Márcio Beltrami vestido de Papai Noel. “Entramos no clima”, brincou ele.

Em razão da pandemia do novo coronavírus, o evento, assim como os concertos da banda realizados desde março, não foi aberto ao público. Também acompanharam a homenagem a primeira-dama Andréa Souza, seus filhos Bruno e Vitória, o secretário de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo, Josias Queiroz, e a diretora de Esportes do município, Adriana Souza.