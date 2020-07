Bill faz tour por obras

Ao mesmo tempo que segue focada no enfretamento à pandemia do novo coronavírus, com a intensificação da fiscalização e novas ações adotadas pela Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Nova Odessa vem dando continuidade a importantes obras que estão sendo realizadas em todo o município. Nesta quinta-feira (16), o prefeito Benjamim Bill Vieira de Souza fiscalizou o andamento dos trabalhos em várias delas, como a construção da escola do Jardim dos Lagos, recapeamento em ruas do bairro Santa Luíza, revitalização do Bosque Manoel Jorge, sinalização de ruas e avenidas e reforma do Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.

“O nosso foco, sem dúvida, segue sendo o combate à pandemia do novo coronavírus, tanto que determinei um aumento na fiscalização e colocamos em práticas novas e importantes medidas pela Secretaria de Saúde. Por outro lado, estamos dando seguimento a muitas obras com recursos já programados e que vieram dos governos estadual e federal, graças ao trabalho dos deputados Vanderlei e Cauê Macris (PSDB). São obras de mobilidade, infraestrutura, saúde, educação e esportes e lazer. Melhorias que nossa população aguardava”, explicou Bill.

As ordens de serviços foram assinadas no último dia 1º de julho: sete ao todo. A revitalização completa do Bosque Manoel Jorge, por exemplo, vai contemplar desde a troca de todo o alambrado, conserto das calçadas externas, revisão elétrica e recapeamento e sinalização da pista de caminhada. Já a Emefei do Jardim dos Lagos receberá investimentos que passam de R$ 2 milhões e terá capacidade para atender 300 novos alunos.

Ela será a 8ª Emefei da rede municipal de Nova Odessa e a 12ª unidade de ensino voltada às crianças na faixa etária dos 4 aos 12 anos (ensinos infantil e fundamental). A rede conta também com 14 CMEI’s (centros municipais de educação infantil), que são as creches. Elas funcionam 12h por dia. Ao todo, a rede municipal de ensino atende 5.030 crianças.

“Fico satisfeito em ver que os cronogramas estão sendo respeitados e as obras avançam dentro do previsto. Algumas, inclusive, como é o caso dos recapes, já estão sendo finalizadas e outras vamos entregar até o final deste ano, trazendo melhorias para a nossa população”, disse Bill.