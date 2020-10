Vândalo ‘ataca’ no Parque Linear, não paga fiança e vai em cana

O prefeito de Nova Odessa – mais uma vez – usou suas redes sociais para divulgar ações de vândalos. O ato aconteceu neste domingo. A guarda municipal conseguiu deter o indivíduo que não pagou a fiança e segue preso.

Dessa vez, foram destruídos caixas de força, lixeiras, vidros de janelas e até mesmo mudas de árvores do Parque Linear, entregue pela administração há um mês. O prefeito fez um desabafo ao compartilhar as fotos.

INACEITÁVEL! Não sei, sinceramente, como classificar a pessoa que tem a “capacidade” de vandalizar o que é do povo! Entregamos o Parque Linear no final do mês e ontem à noite registramos esse ato inaceitável e repugnante. Lixeira, caixa de força e vidros quebrados, sem falar na destruição de várias mudas! Felizmente, nossa Guarda Municipal agiu rápido e deteve esse “cidadão”, que foi levado até à delegacia. Lá, a autoridade policial estipulou fiança e, como ela não foi paga, ele segue preso. Que sirva ao menos de lição!