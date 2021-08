Bill deixa Agemcamp e vai trabalhar com Barros Munhoz

O ex-prefeito de Nova Odessa Bill Vieira de Souza deixou a semana passada o comando da Agemcamp (Região Metropolitana de Campinas) para ir trabalhar na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com o deputado estadual Barros Munhoz (PSB). Tucano, Bill disse que vai trabalhar com Munhoz e o time do deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

E 2022? Bill disse ao NM que ainda não descarta ter seu nome nas urnas em 2022, mas confirma que o movimento atual o deixa mais distante de uma candidatura a deputado estadual. Em Nova Odessa, a conversa é que ele quer mesmo é voltar em 2024 e ‘bater de frente’ com o atual prefeito Leitinho (PSD).

Abaixo a postagem de Bill nas redes sociais.

Meus amigos, aceitei o convite que o deputado estadual Barros Munhoz me fez e serei chefe do seu gabinete na Assembleia Legislativa. Um novo desafio na minha vida pessoal e carreira, porém, um trabalho que já desenvolvi junto aos deputados Cauê e Vanderlei Macris, de quem sigo parceiro como sempre fui! Encerro, desta forma, minha bem sucedida passagem pela Agemcamp, onde retomamos a discussão sobre a governança metropolitana e avançamos em muitos projetos, como a liberação recente de R$ 18 milhões para a RMC no enfrentamento da pandemia de Covid-19, o Reconecta, o PDUI e o despejo de esgoto na represa de Salto Grande. E agradeço a todos os prefeitos da Região Metropolitana de Campinas pelo carinho e confiança em meu trabalho. Pra vocês, desejo uma excelente terça-feira.