Bill com Doria em Piracicaba

Representando os prefeitos da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o diretor-executivo da Agemcamp (Agência Metropolitana de Campinas), Benjamim Bill Vieira de Souza, prestigiou, nesta sexta-feira (18), evento que marcou a formalização da Região Metropolitana de Piracicaba. O projeto de lei foi assinado pelo governador João Doria, no Teatro do Engenho, e será encaminhado agora para analise e votação pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Regiões metropolitanas são recortes político-espacial que envolvem uma cidade central (metrópole) e sua oficialização permite a realização de ações conjuntas em aspectos econômico, social e político.

“Enquanto prefeito de Nova Odessa, tive a oportunidade de estar presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e hoje estou diretor-executivo da Agência Metropolitana, ou seja, sei muito bem a importância que tem a governança metropolitana. A população é quem ganha com a união de forças entre os municípios. Assim como a Região Metropolitana de Campinas tem a sua relevância para o Estado e é um exemplo para outros colegiados, tenho certeza que a Região Metropolitana de Piracicaba será muito bem representada pelos municípios que agora se integram”, disse Bill.

Doria ressaltou que a criação da Região Metropolitana de Piracicaba estabelece um novo planejamento urbano, rural e permitirá ainda a integração das cidades. “Isso vai ajudar na agregação de valor, na organização consorciada das cidades”, afirmou o governador. “A criação da região metropolitana vai permitir também uma melhor gestão do financiamento da saúde, da educação, de infraestrutura, de saneamento, de proteção ambiental, dos programas de cultura, programas de lazer, programas de turismo também, que pós-pandemia serão retomados com muita força, com grande vitalidade, para a economia, chamada economia criativa”, completou Doria.

Na proposta, a região metropolitana será composta por 22 cidades do interior de São Paulo que já pertencem ao Aglomerado Urbano de Piracicaba, além de Pirassununga e Santa Cruz da Conceição: Águas de São Pedro, Analândia, Araras, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis, Laranjal Paulista, Leme, Limeira, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio Claro, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição.