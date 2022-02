Veja onde estão os bilhões ‘esquecidos’ em bancos

Quase 39 milhões de brasileiros têm quantias disponíveis para saque, com valores que chegam a R$ 27,5 bilhões. O dinheiro esquecido está em contas bancárias e em benefícios não sacados, como os Fundos PIS/Pasep e de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Na última segunda-feira (14/2), o Banco Central (BC) liberou a consulta ao dinheiro deixado nos bancos por meio da plataforma Valores a Receber. De acordo com a instituição, ao menos 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas devem receber algum recurso.

Saiba como retirar os valores

Para verificar se há saldo “esquecido” em bancos, o cidadão deve acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Ao entrar na página, é preciso informar número do CPF e data de nascimento, para pessoas físicas, e CNPJ e data de criação da empresa, para pessoas jurídicas.

Caso o cidadão tenha valores a receber, o sistema informará a data para solicitar o resgate do dinheiro.

Os saques do Fundo PIS/Pasep podem ser feitos por meio do aplicativo ou site do FGTS, no internet banking da Caixa, pela web. Também há opções para sacar pessoalmente, no limite de R$ 3 mil, com o uso do Cartão do Cidadão, em terminais de autoatendimento ou em lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

Para retirar valores acima de R$ 3 mil, é necessário ir até uma agência e apresentar documento com foto.

Segundo o BC, o total chega a R$ 4 bilhões na primeira fase de distribuição. “Os valores solicitados por usuários que indicaram a chave Pix devem ser devolvidos pelas instituições em até 12 dias úteis”, informou o Banco Central. Além disso, 10,6 milhões de servidores públicos ainda não retiraram o benefício Fundo PIS/Pasep. Ao todo, os valores a serem entregues somam R$ 23,5 bilhões. Têm direito ao fundo as pessoas que trabalharam de forma legal entre 1970 e 1988.

Se o empregador fez as contribuições previstas em lei e se ainda não foi feito o saque das cotas, a pessoa pode ter valores a receber, provenientes dos recursos empenhados naquela época. O prazo final para a retirada do dinheiro é 1º de junho de 2025. Os valores não sacados depois desse período passam a ser propriedade da União.

O governo avalia que boa parte do dinheiro não foi sacada porque os beneficiários morreram. Outro possível motivo é a falta de informação: muitos cotistas já estão idosos e desconhecem direito ao recurso.