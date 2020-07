Um acidente de trânsito no mínimo inusitado movimentou a noite em Americana. Um caminhão causou o acidente e foram atingidas uma moto e uma bike- esta tendo ido parar no alto da fiação, ficando pendurada até ser resgatada. Um motociclista que passava na hora foi atingido no pescoço, mas também não sofreu problemas mais sérios.

Em áudio que circula nas redes sociais, a vítima fala que nada sofreu, mas que levou um ‘baita susto’ na hora da batida.