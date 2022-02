Bike de R$ 7 mil tava no Bosque das Árvores. Dois presos

Uma bicicleta (bike) avaliada em R$ 7 mil foi recuperada por policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Americana na sexta-feira no condomínio Bosque das Árvores em Santa Bárbara d’Oeste. Foram detidos dois homens acusados de roubo e receptação da bicicleta marca Scott, modelo Speed, aro 26. O pedreiro M.A.C., 39, e o gesseiro R.C.S.S., 37, estavam no Condomínio Manacá Parque do Lago no momento da ação dos PCs.

A equipe da DIG tomou conhecimento que a bicicleta foi roubada no dia 19 de janeiro e que os autores cometeram o crime armados. Bastante agressivos, subtraíram a bicicleta e muitos outros objetos e dois veículos.