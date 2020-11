Biden promete ‘dar prensa’ em Bolsonaro por Amazônia

Favorito para vencer as eleições norte americanas (89% de chances) e até nas casas de apostas, o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos Joe Biden afirmou em entrevista publicada em março que, caso eleito, sua administração “reunirá o mundo” para pressionar o governo de Jair Bolsonaro a proteger a Floresta Amazônia e garantir a preservação do meio ambiente. Quase 100 milhões já votaram antecipadamente e a data final é esta terça-feira.

“O presidente Bolsonaro deve saber que se o Brasil deixar de ser um guardião responsável da Floresta Amazônica, minha administração reunirá o mundo para garantir que o meio ambiente seja protegido”, afirmou Biden ao site da publicação independente Americas Quarterly. As perguntas foram enviadas e respondidas pela campanha do democrata em março.

“Os incêndios que varreram a Amazônia no verão passado foram devastadores e provocaram uma ação global para interromper a destruição e apoiar o reflorestamento antes que seja tarde demais”, disse ainda Biden, ao ser questionado se os Estados Unidos deveriam tomar algum tipo de ação caso o Brasil falhe na proteção da floresta.