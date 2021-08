Bichof comenta experiência de início de mandato

Vereador em 1o mandato, o empresário Paulo Bichof (Podemos) falou ao NM da experiência como vereador. Ele disse que segue com a mesma visão de mundo e que quer seguir ‘próximo ao povo’. Ele obteve 440 votos no ano passado e é o único vereador do partido na cidade. Leia abaixo a íntegra da sua declaração.

Paulo Bichof – “Posso garantir que esses seis meses de mandato não mudaram o que penso. Continuo acreditando muito no trabalho sério e mantenho minha presença na comunidade, próximo do povo, que é de onde vem as melhores sugestões para o meu mandato. Não sou de fazer críticas sem fundamento e defendo aquilo que acho certo. E é isso que vou continuar fazendo: trabalhando de acordo com as minhas convicções, conversando muito com os trabalhadores, idosos, jovens, enfim, com as pessoas que fazem a nossa cidade se movimentar, e tirando do povo o direcionamento para o meu mandato”.