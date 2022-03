Bibliotecas Santa Bárbara recebem 204 novos livros

A Biblioteca “Neide Crócomo” e o Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” de Santa Bárbara d’Oeste receberam dois kits de livros personalizados com 102 exemplares para cada biblioteca de doação do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SISEB). No momento, equipes dos equipamentos culturais seguem na catalogação das obras.

Os livros foram selecionados dentro das regras estabelecidas na loja virtual do SISEB sendo das categorias Artes, Ciências Sociais, Generalidades, Geografia, História e Biografia e Literatura. Também fazem parte do kit exemplares de DVD, CD, livro digital e audiolivro.

O SisEB é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo e integra as bibliotecas públicas e comunitárias vinculadas existentes no Estado. Hoje, a rede é composta por mais de 700 unidades.

O Sistema tem como objetivo principal garantir que todos os cidadãos do Estado de São Paulo tenham direito à biblioteca e que cada biblioteca tenha uma relação significativa com seus territórios e suas comunidades.

Atendimento

As unidades atendem presencialmente de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas, e as obras podem ser consultadas pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/biblioteca

Devido à pandemia, os equipamentos seguem com protocolos de higienização, uso obrigatório de máscara, álcool em gel e distanciamento entre colaboradores, e de devolução.

Após catalogação, poderão ser emprestados até quatro livros para públicos adulto e infantil em período de 15 dias mais 15 dias adicionais, caso solicite renovação. A devolução de livro emprestado no período de funcionamento adaptado deve ser realizada no último dia útil do período de reserva, ficando impedida a antecipação da entrega.

Empréstimo entre Bibliotecas

Com o programa, o usuário pode emprestar um livro do acervo da Biblioteca “Léo Sallum” e retirá-lo ou devolvê-lo na “Neide Crócomo”. É preciso fazer o agendamento na Biblioteca em que tem sua inscrição, por meio de WhatsApp ou telefone. Essa unidade fará o contato com a Biblioteca que possui o exemplar solicitado. Caso o leitor não compareça para retirada no dia marcado, o livro não deve ser emprestado em sua ficha, nem para outra pessoa.

Confira os contatos dos locais:

Segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Biblioteca “Neide Crócomo”

Estação Cidadania Cultura – CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

(19) 3458-5868 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Sallum”

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

(19) 3457-4627 (Telefone e WhatsApp)