Bibliotecas registram mais de 1.000 empréstimos desde retomada

Desde a retomada das atividades em outubro do ano passado, as Bibliotecas Públicas Municipais “Maria Aparecida Almeida Nogueira” (Central), Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Assad Sallum” e Biblioteca Neide Crócomo no CEU das Artes “Ariovaldo Inácio – Vardão” (Estação Cidadania Cultura) registraram 1.024 empréstimos de livros. As equipes das três unidades realizaram no período 277 atendimentos on-line ou para retirada presencial de livros, com agendamento prévio, e intervalo de 10 minutos entre os leitores.

As unidades seguem atendendo de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas, via telefone e WhatsApp, com protocolos de higienização, onde o livro devolvido será retirado do acervo e mantido em quarentena, de segurança do colaborador e leitor, sendo obrigatório uso de máscara, álcool em gel e distanciamento entre colaboradores, e de devolução, com o leitor depositando o livro emprestado em recipiente específico, identificado como “Devolução”.

Durante o atendimento remoto, as atendentes pedem informações para reserva, como nome completo, data de nascimento e nome do livro. As obras podem ser consultas pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/biblioteca

Podem ser emprestados até quatro livros para públicos adulto e infantil em período de 15 dias mais 15 dias adicionais, caso solicite renovação. A devolução de livro emprestado no período de funcionamento adaptado deve ser realizada no último dia útil do período de reserva, ficando impedida a antecipação da entrega.

Confira os contatos das Bibliotecas:

Biblioteca “Neide Crócomo” (CEU das Artes) – (19) 3458-5868

Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum” (Cidade Nova) – (19) 3457-4628

Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira” (Central) –(19) 3455-2619