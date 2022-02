Biblioteca Municipal retoma atendimento local

A Biblioteca Municipal de Americana amplia o atendimento e retoma o atendimento presencial a partir do dia 2 de março, ao meio-dia. Com a nova definição, os usuários poderão circular pelo acervo de livros e utilizar as salas de leitura. Os protocolos sanitários estão mantidos, com o uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel.

Desde o início da pandemia, o atendimento presencial estava suspenso. A retirada ou devolução de livros era realizada por meio de agendamento, e as pessoas tinham acesso apenas à recepção, não podendo entrar no prédio da Biblioteca.

As reservas e renovações continuam disponíveis por telefone, além do atendimento presencial. Já os cadastros seguirão sendo realizados por e-mail.

A Biblioteca Municipal de Americana abre de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, e fica na Praça Comendador Müller, no Centro da cidade. Os contatos podem ser feitos pelo telefone 3461 9157 e e-mail [email protected] .