Biblioteca Infantil Myrela ganha pintura temática

A Biblioteca do Professor e Infantil ‘Myrella Rossi Mobilon’ está totalmente repaginada. Mantida pela Prefeitura de Sumaré, o ambiente que nos últimos quatro anos ganhou uma roupagem moderna acaba de receber pintura nova, com temática que destaca a fauna brasileira e a história da literatura de Monteiro Lobato. E será a grande novidade quando reabrir ao público, já que ainda permanece fechada devido à pandemia. Trata-se de um espaço de vivência literária que visa aproximar as crianças com o ‘mundo encantado do faz de conta’. A Biblioteca Infantil se tornou o ‘Espaço Literário’, local de interações e vivências lúdicas por meio do ‘fazer histórias’. E o que é mais interessante – vai até as crianças quando a escola não pode levá-las até à Biblioteca.

“A Biblioteca Infantil é um espaço muito importante que permite ações vivenciadas e interativas com as crianças. Depois dessa revitalização, com pintura externa temática, o ambiente ficou mais bonito, atrativo e agradável para a realização de atividades e leitura em geral”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Com coordenação dos Projetos Especiais da Secretaria Municipal de Educação, o ‘Espaço Literário’ propicia diversas atividades, entre elas, contação de história e teatro. A equipe de professores e recreacionistas se dedica à criação de cenários, trajes artísticos, fantasias para abordagem de novos contos e teatros musicais. É aberta a alunos e professores através de agendamento prévio. Já atendemos as escolas de todas as regiões do município, inclusive estudantes da rede particular e de municípios vizinhos, PROEB, entidades e ONGs. O objetivo da Administração Municipal é proporcionar cada vez mais um atendimento adequado às crianças que frequentam a Biblioteca”, explicou a coordenadora Fernanda Moranza.

Com um trabalho produtivo e ininterrupto, a Biblioteca do Professor e Infantil ‘Myrella Rossi Mobilon’ ganhou visibilidade nacional, assim como os demais projetos Especiais da Educação (CEAV – Centro de Educação Ambiental Vivenciada; Recanto dos Animais Henrique Pedroni e Cidade Mirim de Trânsito).

As visitações dos alunos contam com transporte e lanche cedidos pela Secretaria Municipal de Educação de Sumaré. Os Projetos Especiais da receberam o reconhecimento da Rede Pedagógica pela relevância nas contribuições pedagógicas. Esse ano, devido à pandemia do coronavírus, os Projetos Especiais ganharam novo formato, aonde a equipe leva diversão e conto aos alunos em casa, por meio das redes digitais. Os vídeos postados em atividades de home school obtiveram mais de 100 mil visualizações em todo país. A Biblioteca do Professor e Infantil “Myrella Rossi Mobilon” está localizada na Avenida Rebouças, nº 3.321, Jardim Carlos Basso – região central da cidade. O telefone para mais informações é 3873.5067.

Projetos Especiais

O CEAV, localizado ao lado da EM José de Anchieta, é dedicado à conscientização das crianças sobre a importância de preservar o meio ambiente. O espaço possui uma variedade de plantas e árvores, muitas delas nativas, lago com peixes, horta, jardim sensorial, mini orquidário, pomar, plantações de leguminosas e ervas medicinais, área de compostagem, além de sala pedagógica e quiosques em meio à natureza para que os alunos possam realizar as atividades didáticas. Por meio dos estudos de campo, os pequenos sumareenses são incentivados desde cedo a adotar hábitos que promovam a sustentabilidade, a preservação dos recursos naturais e o respeito incondicional a todas as formas de vida.

O Recanto dos Animais Henrique Pedroni é um espaço de Educação Ambiental da Prefeitura de Sumaré que conta com uma variedade de animais domésticos e tem sido uma excelente opção de diversão para todas as idades e atraído famílias inteiras. A garotada passeia pelo local, tem contato direto com os bichinhos e aprende sobre os hábitos e características das espécies. O Recanto dos Animais abre aos sábados e domingos, das 9 às 17h, para visitação do público em geral. Fica na Rua Alcina Raposeiro Yanssen, 651 – mesmo calçadão do antigo zoológico – no Parque Franceschini.

A Cidade Mirim de Trânsito é uma réplica que representa as vias comuns existentes nas cidades, só que reduzidas para que os pequenos condutores aprendam as regras do trânsito. Além do aprendizado lúdico e informativo, a prática é a parte divertida em que as crianças percorrem o trajeto de bicicleta ou triciclo e aprendem a respeito da sinalização de solo, placas, semáforos, normas e conceitos, e são estimuladas para atitudes positivas e seguras com relação ao trânsito. A Cidade Mirim do Trânsito está localizada na Rua Antonio Marques, nº 357, Jardim São Carlos.