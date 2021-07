Biblioteca Central tem renovação de acervo

A Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu 100 livros por meio do edital de doação de coleção básica de livros do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo.

Os títulos foram selecionados por especialistas em literatura e consideraram os vencedores e finalistas de grandes prêmios literários, clássicos e contemporâneos da literatura, com foco na produção literária brasileira contemporânea.

O programa tem como objetivo apoiar a atualização e renovação de acervos das bibliotecas, contribuir com o desenvolvimento e implementação de programas, projetos e ações que incentivem e promovam a leitura, promover a valorização das bibliotecas públicas, incentivar a leitura e a formação de comportamentos leitores e fortalecer vínculos entre bibliotecas públicas e comunidades locais.

Foram selecionas 50 bibliotecas situadas no Estado de São Paulo considerando ações já realizadas pelos equipamentos, como por exemplo serviços e programas de mediação de leitura para atender a comunidade local, localização geográfica do município em sua região administrativa, participação da equipe da biblioteca nas ações de formação presenciais e/ou virtuais realizadas pelo SisEB e pela SP Leituras em 2020 e 2021.

Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, os livros poderão ser emprestados em todas as bibliotecas públicas da cidade pelo programa Empréstimo entre Bibliotecas. “O leitor poderá emprestar essas novas obras do acervo da Biblioteca Central e retirá-lo ou devolvê-lo no CEU das Artes, por exemplo. É necessário realizar o agendamento na Biblioteca em que tem sua inscrição, por meio de WhatsApp ou telefone. As retiradas e devoluções do livro pelo leitor acontecem sempre e apenas às quartas-feiras”, explicou Felix.

Fazem parte do Empréstimo entre Bibliotecas as Bibliotecas Públicas Municipais “Neide Crócomo”, no Planalto do Sol, e “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, no Centro, Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”, na Cidade Nova, e Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, no Romano.

Os equipamentos culturais seguem abertos das 12 às 16 horas, com atendimento via telefone e WhatsApp, e agendamento para retirada de livros por agendamento prévio, com intervalos de 10 minutos entre os usuários. O acervo pode ser consultado pelo site www.santabarbara.sp.gov.br/biblioteca

Confira os contatos das Bibliotecas:

Biblioteca “Neide Crócomo”

Estação Cidadania Cultura – CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

(19) 3458-5868 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural e Biblioteca “Prof° Léo Assad Sallum”

Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

(19) 3457-4627 (Telefone e WhatsApp)

Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”

Rua Campos Sales, 72 – Vila Breda

(19) 3455-2619 (Telefone e WhatsApp)

Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”

Rua Padre Arthur Sampaio, 76 – Conj. Hab. Roberto Romano

(19) 3454-0331 (Telefone e WhatsApp)