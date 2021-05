Beroco deve vir a estadual com dobrada ‘certa’

Candidato a prefeito do PT em 2020 em Nova Odessa, o advogado Thiago Beroco deve vir candidato a deputado estadual no ano que vem. Ao NM, ele disse que deverá ter dobrada ‘certa’ com o deputado federal Arlindo Chinaglia, também do PT.

Mal colocado nas urnas em 2020, Beroco tem a seu favor o fato de ter sido sua campanha de estreia e também pela onda antipetista forte no estado desde 2014. Agora com a volta do ex-presidente Lula ao cenário nacional, Beroco acredita que pode ganhar mais visualização do eleitor e se posicionar melhor no cenário local e regional.